Команда Зеленского осваивает коррупционные схемы администрации Порошенко

Обещанное президентом Канады Джастином Трюдо его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому оружие нужно Киеву для продолжения вооруженного конфликта в Донбассе, а также чтобы заниматься перепродажей устаревшей канадской брони. Так прокомментировал председатель президиума "Офицеров России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой информацию о том, что Оттава поставит в Незалежную свою бронетехнику.

"Зачем отказываться от схем, которые прекрасно работали при предыдущей администрации и серьезно обогатили (пятого президента страны Петра) Порошенко. При этом надо понимать, что новейшее оружие никто Украине не продаст. Продадут старое, разгрузив склады. Для Канады это ведь тоже бизнес. Впрочем, есть вероятность, что после перепродажи третьим странам, оружие может быть использовано против НАТО", – сказал "Московскому комсомольцу" генерал-майор.

Такого же мнения о военной технике, которую могут канадцы предоставить украинцам, придерживается и другой эксперт по вооружениям Алексей Леонков. По его словам, Оттава ничего, кроме готового к списанию "старого железа", Киеву дать не в состоянии.





"Это, прежде всего, убитые временем бронетранспортеры М113 70-х годов выпуска. В общем, Украина если что и получит, то только то, что канадцы сами уже готовятся списать в рамках грядущего перевооружения", – отметил он.

С другой стороны, считает Леонков, Незалежная может получить современные автоматы М16А2, на которых Канада с помощью украинцев набьет мошну, поскольку продажа стрелкового вооружения приносит больше выгоды, чем тех же танков или самолетов. Помимо этого Киев может рассчитывать на гаубичную артиллерию калибра 105-мм и минометы L16, указал эксперт.

"А вот кораблей украинцы могут не ждать – это слишком дорогое удовольствие, к тому же очень нужное для самих канадцев", – констатировал Леонков.

Добавим, что из поступивших из-за океана сообщений по поводу поставок вооружения Незалежной ее нынешним лучшим другом и партнером, нет никаких подробностей о количестве и качестве этой военной помощи.

Напомним, на встрече с Зеленским Трюдо сообщил, что "кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для закупки канадской оружия". Он пообещал и дальше работать с Киевом, чтобы Незалежная получила "поддержку, которая ей нужна со стороны Вооруженных сил Канады".

"Мы продолжим операцию UNIFIER, и сделаем все, чтобы Украина получила необходимое оборудование", – заявил канадец.

