Запад экстренно запасается голубым топливом

После Нового года на Украине могут случиться перебои с транзитом российского топлива. В итоге европейские потребители недополучат полагающиеся им объемы газа. Об этом предупредил руководитель газового дивизиона государственной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.



"Мы ожидаем, что будет сбой… который продлится около трех месяцев",

– заявил представитель концерна, выступая на конференции по украинским реформам в Торонто. Его слова приводит РИА "Новости".

Фаворов считает, что "Россия займет довольно жесткую позицию" в переговорах с Украиной о продлении контракта на прокачку топлива по украинскому маршруту. Если к тому моменту газопровод "Северный поток – 2" не будет достроин, страны ЕС столкнуться с дефицитом топлива.

Киев уже уведомил своих европейских партнеров о сложившейся ситуации, и они предпринимают необходимые меры, передает "Царьград". "Уровень запасов природного газа "Газпрома" в Европе на 15-16% выше уровня прошлого года. Это явный признак того, что они (Россия) готовятся к перерыву. Это, безусловно, создает проблемы для работы украинской системы", – добавил представитель "Нафтогаза".

Сама украинская компания на всякий случай также формирует резерв. На данный момент топлива запасено на 2,5-2,7 млрд кубометров больше, чем в прошлом году, отмечает НСН.

Накануне о том, что Россия и Европа готовятся к полной остановке транзита голубого топлива по украинскому маршруту в первом квартале 2020 г., заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

Эксперт полагает, что существующие альтернативные магистрали, а также запасы газа, формируемые в Европе, помогут конечным потребителям на Западе избежать проблем. "В 2019 году стресс тесты показали, что до двух месяцев они выдерживают при самом жестком сценарии с учетом климата, с учетом того, что есть "Северный поток-1", с учетом того, что есть газ в хранилищах. Я не думаю, что остановка транзита вызовет какой-то кризис 1-2 января", – отметил специалист.