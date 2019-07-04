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Киев должен собрать вокруг себя как можно больше союзников.
И тогда эти страны выступят единым фронтом против восстановления полномочий
России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Такой план озвучила украинский
политолог Юлия Осмоловская.
"Если украинской стороне удастся заручиться консолидированной поддержкой, и линии неучастия в ПАСЕ будут придерживаться шесть, семь, восемь стран, которые протестуют против брутального нарушения основополагающих принципов Совета Европы, – это может быть действенным фактором",
– заявила эксперт в эфире ObozTV.
Осмоловская напомнила, что несколько стран уже высказали свое согласие с позицией Украины и в знак протеста покинули заседание ПАСЕ, на котором было объявлено о восстановлении прав российской делегации. Однако подобные декларации хоть и приятны украинцам, но сами по себе бессмысленны: страны Европы должны поддержать Незалежную "реальными шагами".
В одиночку Украина, отказавшись от участия в заседаниях ассамблеи, не сможет противостоять "российской пропаганде". Нужно несколько стран, "чтобы вести контрпропаганду и нивелировать те аргументы, которыми российская сторона будет создавать рамки восприятия того, что сейчас происходит в Украине и конфликта между Украиной и РФ".
Осмоловская также подчеркнула, что временно самоустранение от заседаний ПАСЕ не означает выхода Украины из других структур Совета Европы. "У нас сейчас не идет речь о выходе Украины из Совета Европы. Но теоретически такой риск есть. Если Украины выйдет из Совета Европы, украинские граждане не смогут апеллировать к Европейскому суду по правам человека", – добавила политолог.
В ночь на 25 июня на заседании ПАСЕ было принято решение о возвращении российской делегации к полноценной работе. За это проголосовали 118 депутатов, 62 высказались против, 10 воздержались. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию. Ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, часть делегатов Словакии и Польши.
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