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Закон о люстрации вывел украинцев на улицы

Фото: www.globallookpress.com
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Не отменять закон "Об очищении власти", более известный как "Закон о люстрации", потребовали митингующие в Киеве. Конституционный суд Украины приступил в четверг, 4 июля, к рассмотрению запроса на проверку о соответствии закона, принятого еще в 2014 году, стандартам права, и есть все основания полагать, что норма будет признана неконституционной.

"Люстрация уже давно стоит поперек горла "регионалам" и другим украинофобам",

– возмутился с трибуны Рады спикер Андрей Парубий. Он заявил, что раньше никто не смел уничтожать закон о люстрации, и выразил надежду, что и теперь судьи Конституционного суда не поддадутся давлению, пишет РИА "Новости".

Кадр youtube.com

Премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман тоже предостерег КС от негативного решения:

"Отменить его (закон) – недопустимо. Это осквернение памяти героев Небесной сотни и всех украинцев, погибших во время войны с Россией, и плевок в глаза тем, кто продолжает защищать мир на востоке нашей страны сейчас", – написал он в Facebook.

Подбодренные представителями власти к зданию Конституционного суда в четверг утром пришли сотни сторонников запрещенных в России организаций "Национальный корпус", "Правый сектор", а также партии Порошенко "Европейская солидарность" с требование оставить закон в силе, сообщает ТАСС. 

Закон "Об очищении власти" предусматривает люстрацию чиновников, занимавших посты во время президентства Виктора Януковича. Этого требовали митингующие в Киеве в конце 2013 – начале 2014 г.г. Те события закончились госпереворотом, бегством Януковича и приходом к власти Петра Порошенко сотоварищи. Участникам Майдана новые власти сделали ответный подарок – приняли закон, запрещающий высокопоставленным чиновникам домайдановских времен занимать государственные должности в течение 5 и даже 10 лет.

Ранее глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что украинский закон о люстрации не соответствует европейским стандартам конституционного права. После этого 47 нардепов Верховной рады инициировали проверку в КС.

В команде нового лидера Незалежной Владимира Зеленского также недовольны действующей нормой, под которую, в частности, попадает глава президентской администрации Андрей Богдан, который работал в правительстве  премьера Николая Азарова.

Николай ВИКТОРОВ
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