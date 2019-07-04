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Сдали нервы: "Нафтогаз" испугался остаться без смысла к существованию

Фото: www.globallookpress.com
Украинский концерн сам вырыл себе яму

Времени для переговоров по новому контракту на транзит российского газа в Европу через территорию Незалежной остается все меньше, поэтому в "Нафтогазе" паникуют и делают странные заявления. На это указал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Комментируя заявление исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко, парламентарий отметил, что киевская сторона сама довела ситуацию до крайности, а теперь не может решить проблему.

"Ясно, что такая ситуация создает нервозность. В силу этих обстоятельств и делаются подобные заявления, переводящие стрелки на "Газпром". Тем не менее единственный смысл существования "Нафтогаза", по большому счету, состоит именно в том, что он является транзитером российского газа", – цитирует RT Затулина.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее Витренко заявил, что из-за политически мотивированной позиции "Газпрома" "Нафтогаз" вынужден готовиться к полному прекращению транзита газа в Европу после 2019 года. При этом в Киеве заметили, что и страны ЕС допускают подобное развитие событий, поскольку формируют дополнительные резервы топлива.

Переговоры о транзите газа после 1 января 2020 г. РФ и Украина вели при посредничестве Еврокомиссии. Сейчас процесс приостановлен до формирования нового кабинета министров Незалежной, которое произойдет после парламентских выборов 21 июля.

Николай ВИКТОРОВ
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