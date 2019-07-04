Украинский олигарх: США заинтересованы в конфликте в Донбассе

Партия власти Незалежной тоже не торопится урегулировать ситуацию

Противостояние в Донбассе – это "внутренний гражданский конфликт", "не инспирированный никакой Россией". Об этом заявил бизнесмен Игорь Коломойский.

Он допустил, что в Донбассе воюют российские военные под видом "отпускников", которые добровольно поехали "выполнять интернациональный долг". Но в зону конфликта едут и точно такие же "исполнители интернационального долга" из США и стран Западной Европы, только выступают они на стороне киевских сил.

"Там есть и российская техника. И будет, пока будет конфликт … Это реалии из жизни. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? "Джавелины" есть у нас? Это чья техника?" – указал Коломойский в интервью "Новому времени".

По мнению олигарха, США являются заинтересованной стороной конфликта в Донбассе, поэтому они и поставляют Украине военную технику: это им дает повод "держать санкции против России".

Возможно, именно на это намекнул и лидер украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. По его мнению, конфликт в Донбассе не удастся завершить быстро, поскольку некие силы противостоят мирному процессу:

"Самое страшное – не все в этом процессе хотят реального урегулирования", – подчеркнул Разумков, не называя никого конкретно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его главная цель – мир в Донбассе. При этом от встречи с лидерами ДНР и ЛНР он отказался.