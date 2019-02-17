Российский аналог "Джавелин" с легкостью уничтожит танки НАТО

Оружие способно поразить цель с первого выстрела

Новый переносной противотанковый ракетный комплекс, разрабатываемый в России, заинтересовал американцев. Эксперты считают, что это оружие по некоторым характеристиками может превзойти "Джавелин".

Отмечается, что российская ракета сможет наносить удар в слабо защищенные проекции танка.

"Новая ракета также является инновационной в том смысле, что она предназначена для использования по принципу "выстрелил и забыл",

– говорится в статье National Interest.

При этом отечественная разработка не станет копией "Джавелина". ПТРК планируют использовать в городских боях и для стрельбы из неподготовленных помещений.

"ПТРК, действующий по принципу "выстрелил и забыл" будет представлять серьезную угрозу для танков НАТО", – считают эксперты.