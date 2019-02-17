Нибиру
- Боль и агрессия: Нибиру уничтожит Землю изощренным способом
- За сутки до атаки: звезда Первого канала столкнулась с Нибиру на отдыхе
- Жуткий холод и страх: страшные облака Нибиру окутали Землю
Новый переносной противотанковый ракетный комплекс, разрабатываемый в России, заинтересовал американцев. Эксперты считают, что это оружие по некоторым характеристиками может превзойти "Джавелин".
Отмечается, что российская ракета сможет наносить удар в слабо защищенные проекции танка.
"Новая ракета также является инновационной в том смысле, что она предназначена для использования по принципу "выстрелил и забыл",
– говорится в статье National Interest.
При этом отечественная разработка не станет копией "Джавелина". ПТРК планируют использовать в городских боях и для стрельбы из неподготовленных помещений.
"ПТРК, действующий по принципу "выстрелил и забыл" будет представлять серьезную угрозу для танков НАТО", – считают эксперты.
Вашингтон подбивает союзников на обвинения Москвы в разрушении ДРСМД
Россияне гадают, что имел в виду Батька