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Киев арестовал "свидетеля" по делу гибели "Боинга" над Донбассом

Фото: www.globallookpress.com
Спектакль СБУ с "доказательствами" вины России в катастрофе с самолетом в самом разгаре

Сегодня подтвердились опасения российского военкора Александра Коца о том, что сотрудники украинской спецслужбы неспроста выкрали из города Снежное бывшего начальника ПВО 1 Славянской бригады Владимира Цемаха. Еще в понедельник, 1 июля, журналист в Сети сообщил, что бойца ДНР накачали психотропными веществами и тайно вывезли из Республики для подготовки с его помощью провокации против России в деле гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

И вот в четверг стало известно, что сотрудники СБУ задержали, а суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха. Об этом заявил адвокат задержанного Роман Гонтарев.

"Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", – сказал "Украинским новостям" защитник.

Фото: www.globallookpress.com

В качестве меры пресечения Цемаху избрали содержание под стражей на 60 суток.

Как подчеркивает издание, бывший ополченец может быть ценным свидетелем в деле об авиакатастрофе "Боинга".

А в украинском сегменте соцсетей уже появились фотографии Цемаха, сделанные якобы в Киеве. Также выложены документы из Шевченковского суда, из которых следует, что "необходимо установить, где содержится Персона_1, обеспечить проведения медицинского осмотра последней и необходимости оказать медицинскую помощь. Обязать уполномоченного прокурора провести следствие фактов касательно обстоятельств задержания Персоны_1"".


Судя по всему, украинская сторона все время ищет ходы, как бы что-то такое соорудить, особенно для постоянно сомневающихся малазийцев, не доверяющих выводам международной следственной группы, чтобы кто-то из ополченцев вот так встал и на камеру изрек: "Это я нажал на кнопку". Потому как следствию, представившему имена подозреваемых в причастности к гибели "Боинга" россиян, ну, никак их не вытащить из недр России для допроса.

Ждем второго выхода марлезонского балета а-ля Бабченко.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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