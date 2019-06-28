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"Баланс нарушен": Украина ответит за суды с "Газпромом"

Фото: www.globallookpress.com
Переговоры по транзиту голубого топлива "с чистого листа" маловероятны

Может ли Москва закрыть глаза на те палки, которые Киев беспрерывно вставляет ей в колеса, спросили у главы "Газпрома" Алексея Миллера. В первую очередь участников пресс-конференции интересовало, получится ли у сторон обнулить отношения и начать переговоры по будущему транзиту газа.

"С чистого листа – это восстановление баланса коммерческих интересов двух сторон – российской и украинской. Этот баланс нарушен решением Стокгольмского арбитража. Готов ли Киев? Думаю, что вероятность такого развития событий отлична от нуля",

– ответил Миллер, передает РИА "Новости".

При этом он отметил, что заключение нового газового контракта в этом году невозможно, о чем гласит законодательство Евросоюза.

"Этот поезд уже ушел, этому поезду можно посмотреть только вслед",

заявил председатель правления топливного монополиса.

В целом же, подчеркнул глава энергетической компании, Россия готова продлить соглашение, однако оно не должно противоречить ее интересам и быть экономически целесообразным.

Ксения АНДРЕЕВА
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