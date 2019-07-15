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Зеленский надел браслеты с именами украинских моряков

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Незалежной обрек себя на муки

Президент Украины Владимир Зеленский надел браслеты с фамилиями нарушителей российской госграницы и обещал не снимать их до возвращения военнослужащих ВСУ на родину. Об этом глава государства написал в Facebook, снимая вопросы о предназначении данного аксессуара, замеченного на его руках в день приезда в Незалежную главы Европейского совета Дональда Туска.

"О желтых браслетах "из клубов". На них – фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой", – сообщил Зеленский в Сети.

Также бывший комик попытался оправдаться за ДТП с участием президентского кортежа, произошедшее накануне в Запорожской области, и вообще за пробки из-за автомобилей службы охраны главы государства.


"В последнее время в соцсетях много "зради" на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех. Во время передвижения президента по дорогам Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной", – сообщил Зеленский.

Он уверил украинцев, что данные машины останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, едут без "мигалок", а "президент – такой же участник движения, как и все".

"Что касается ДТП в Запорожской области – это недопустимо. Если сотрудники УГО, которые ехали на микроавтобусе до Киева, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живыми", – подчеркнул лидер нации.

Также он напомнил, что случаи временного ограничения движения автотранспорта бывают, когда необходимо, "согласно дипломатическому протоколу и международным обязательствам Украины", сопровождать высоких иностранных гостей.

Ранее сегодня стало известно, что ДТП с микроавтобусом из личного состава Управления госохраны Украины произошло в Запорожской области, когда три автомобиля из кортежа президента пошли на обгон колонны автобусов, которые везли детей с курортов. При этом машины самого Зеленского на трассе не было, поскольку он возвращался в Киев на самолете.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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