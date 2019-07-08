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"В ловушке России": европейцев шокировала трагическая ситуация на Донбассе

Дональд Туск и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Местные жители продолжают бороться с гуманитарными последствиями

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск посетили Станицу Луганскую и пообщались с местными жителями. После визита Туск заявил, что ситуация на Донбассе оставляет желать лучшего и в этом якобы виновата Россия.

Политики осмотрели разрушенный украинскими военными мост – единственный пешеходный пункт пропуска в ЛНР у реки Северский Донец. Люди вынуждены ходить по временным деревянным настилам и лестницам. После этого Туск и Зеленский встретились с украинскими военными, членами ОБСЕ, а также представителями гуманитарных организаций. Своей поездкой на Донбасс глава Евросовета остался впечатлен, о чем сообщил в своем Twitter, не забыв обвинить в сложившейся ситуации Москву.

"Трагедия на востоке Украины продолжается, с гуманитарными последствиями для местных жителей, оказавшихся в ловушке войны России",

- написал Туск, которому не все подписчики поверили.

"Пляски украинского шута с польским ляхом", "Вы лжете, потому что лицемер или плохо информированы? В ДНР и ЛНР нет гуманитарной катастрофы, нет даже критического снижения уровня жизни", "Зеленский и Туск пришли попиариться около разрушенного моста", – прокомментировали пост Туска интернет-пользователи.

Некоторые же обратили внимание на необычный аксессуар Зеленского. Президент Украины появился с желтым резиновым браслетом на руке, похожий на те, которые выдают в ночных клубах или гостиницах. Жители Незалежной поспешили узнать, где именно их лидер получил такой браслет, передает агентство РИА ФАН. Большинство юзеров пришло к выводу, что аксессуар отпугивает комаров.  

Полина ИВАНОВА
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