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Правительство Украины внесло поправки в закон, касающийся антироссийских санкций, увеличив их срок действия еще на год. При этом новое положение устанавливает, что ввозить в Незалежную товары и оформлять на таможне можно лишь на сумму предоплаты, которую сделала украинская сторона.
Соответствующей документ опубликован на сайте кабинета министров Украины.
Россия с января 2016-го ввела запрет на ввоз украинских товаров и ограничения на их транспортировку через страну для защиты своих экономических интересов. Это было сделано после того, как Незалежная и Европейский союз заключили Соглашение об ассоциации. Украина в ответ приняла закон "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России".
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