Запрет на ввоз предметов из РФ будет действовать до конца 2020 года

Правительство Украины внесло поправки в закон, касающийся антироссийских санкций, увеличив их срок действия еще на год. При этом новое положение устанавливает, что ввозить в Незалежную товары и оформлять на таможне можно лишь на сумму предоплаты, которую сделала украинская сторона.

Соответствующей документ опубликован на сайте кабинета министров Украины.

Россия с января 2016-го ввела запрет на ввоз украинских товаров и ограничения на их транспортировку через страну для защиты своих экономических интересов. Это было сделано после того, как Незалежная и Европейский союз заключили Соглашение об ассоциации. Украина в ответ приняла закон "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России".