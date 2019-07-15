Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина продлила антироссийские санкции

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинский ГУЛАГ: Вакарчук предложил сажать за переговоры с Россией
Запрет на ввоз предметов из РФ будет действовать до конца 2020 года

Правительство Украины внесло поправки в закон, касающийся антироссийских санкций, увеличив их срок действия еще на год. При этом новое положение устанавливает, что ввозить в Незалежную товары и оформлять на таможне можно лишь на сумму предоплаты, которую сделала украинская сторона.

Соответствующей документ опубликован на сайте кабинета министров Украины.

Россия с января 2016-го ввела запрет на ввоз украинских товаров и ограничения на их транспортировку через страну для защиты своих экономических интересов. Это было сделано после того, как Незалежная и Европейский союз заключили Соглашение об ассоциации. Украина в ответ приняла закон "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России". 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Пролив наш": Украина пригрозила новой провокацией у Крымского моста

Киев окончательно запутался в географических реалиях

Москве открыли глаза на напрасное участие России в "Большой семерке"

Страна так и не смогла интегрироваться в клуб за годы участия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей