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Вакарчук предложил сажать за сепаратные переговоры с Россией

Святослав Вакарчук. Фото: www.globallookpress.com
Музыкант обнаружил госизмену в поездках оппозиционеров в Москву

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что на Украине необходимо ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с властями РФ. Фронтмен "Океана Эльзы" возбудился после недавней поездки членов политдвижения "Оппозиционная платформа – за жизнь" в Москву, где украинцы встречались с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым и рядом депутатов.

"Мы инициируем проект о криминализации сепаратных переговоров с представителями России. Проведение таких переговоров лицами, не уполномоченными органами государственной власти, должно быть уголовным преступлением. Сепаратные переговоры нужно приравнять к государственной измене", – заявил сегодня на брифинге пан Вакарчук.

Украинский соловей считает, что за подобный диалог с Москвой нужно наказывать тюрьмой сроком на 13-15 лет с лишением права занимать определенные должности в течение до пяти лет, сообщает "Интерфакс-Украина".

По идее Вакарчука, предотвращением и противодействием сепаратным переговорам будет заниматься Служба безопасности Украины.

Кроме того, в инициативе содержатся изменения к законодательству, которые дают право Национальному совету по телерадиовещанию аннулировать лицензии телерадиоорганизаций за распространение информации, посягающей на территориальную целостность и суверенитет Незалежной или оправдывает агрессию против страны или оккупацию ее территории.

Фото: government.ru

Касаясь темы поездки 10 июля главы политсовета "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука и сопредседателей партии Юрия Бойко и Вадима Рабинович в столицу России, певец прямо метал громы и молнии: "Вопрос: кто их уполномочил это делать?".

По мнению пана Вакарчука, данные переговоры являются предвыборной технологией, цель которой – получить как можно больше голосов на предстоящих 21 июля внеочередных выборах в Верховную раду за счет национальной безопасности Украины.

Напомним, что Бойко и Медведчук уже встречались с Медведевым в Москве 22 марта. Они обсудили восстановление торговых отношений между нашими странами, договор о транзите газа через Украину после 2019 г., и возможность заключения прямого контракта на поставки топлива. Позднее, 7 июня, оппозиционеры провели еще одну встречу по вопросам газовых поставок с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, но уже в Санкт-Петербурге на экономическом форуме.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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