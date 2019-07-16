Политик считает, что Кремлю стоит подумать над возвращением полуострова

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о своем визите в Москву. По его словам, главной целью поездки было налаживание контактов между странами, однако на встрече не обошлось без претензий на статус Крыма.

По его словам, любой политик Незалежной "не скажет другого" о полуострове и России необходимо это понимать и что-то делать. Кроме того, Рабинович остался доволен гостеприимством Кремля.

"Нас очень гостеприимно принимали, они (российские власти) сидели и нас слушали, это не был какой-то монолог",

– цитирует его телеканал "112 Украина".

Депутат подчеркнул, что несмотря ни на что с Россией нужно продолжать выстраивать диалог, так как разрыв отношений не приведет ни к чему хорошему, уточняет "Царьград".

О встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым ранее рассказал председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук, передает РИА ФАН.