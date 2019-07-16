Окружение новоявленного политика держит его в изоляции

Украинского лидера Владимира Зеленского окружили манипуляторы, каждый из которых предпочитает общаться с руководителем страны через посредника. Карманного президента лишают возможности прямого контакта с ведомствами, что чревато оторванностью от "внешнего мира".

Сейчас, например, все передвижения Владимира Александровича, которого держат в изоляции, находятся под контролем главы Администрации Андрея Богдана. "Подпольную" информацию выдал источник из окружения главы государства.

"Они стараются держать Зеленского в удобном для него футляре, между своими",

– рассказал осведомитель из правительственных кругов, на которого вышла "Украинская правда".

Из этой "оперы" казус с украинскими моряками. Инструкцию по их освобождению Киев получил от российских дипломатов. Согласно ноте МИД, экипаж останется, что называется, на виду и будет помогать следствию, а Москва, в свою очередь, вернут украинцев на родину. Однако министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин отверг данное предложение, даже не посоветовавшись с Зеленским, в результате чего разразился утихший со временем скандал.

Впрочем, если верить информатору издания, то глава МИД не раз пытался достучаться до кабинета президента. В прямом смысле этого слова. Однако новоявленный политик его ни разу не принял.