Кандидата в депутаты с крымской пропиской признали иностранцем

Верховный суд Украины разрешил участвовать в выборах в Верховную раду бывшему заместителю генерального прокурора страны Ренату Кузьмину. Ранее его сняли с предвыборной гонки за то, что он последние пять лет по документам проживал за границей – в российском Крыму. Об этом сам кандидат написал у себя в Facebook.



"Именем Украины Верховный суд подтвердил законность отмены Шестым апелляционным административным судом незаконного снятия с регистрации кандидатом в народные депутаты по спискам "Оппозиционной платформы – За жизнь",

– говорится в сообщении.

Подписчики, впрочем, засомневались, что Кузьмину удастся поучаствовать в голосовании: за неделю до выборов его фамилию не успеют впечатать в бюллетени.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины отказала политику в регистрации, сообщало "Зеркало недели". В качестве причины было указано то, что кандидат в депутаты должен прожить на территории страны в течение последних пяти лет, а Кузьмин не соответствовал этому требованию. В паспорте экс-замгенпрокурора стоит крымская прописка. Таким образом, в ЦИК официально признали, что полуостров не является украинской территорией.

Российские пользователи социальных сетей тут же обратили на это внимание. "Спасибо за подтверждение, что Крым не Украина", – написал один из комментаторов.

Кузьмин оспорил решение ЦИК в апелляционном административном суде. На заседании 11 июля тот принял сторону кандидата в депутаты, сообщил адвокат экс-замгенпрокурора Артем Захаров. Отмечается, что по украинским законам постановления суда для ЦИК не носят обязательный характер, но учитываются при принятии решений.

Досрочные выборы депутатов Верховной рады состоятся в воскресенье, 21 июля. Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский, который на следующий день после вступления в должность подписал указ о роспуске парламента.