Лидер Незалежной напомнил оппозиционерам про идущую в стране войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не даст главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку монополизировать украинское телепространство в то время, когда соборная находится в состоянии войны. С таким пассажем бывший комик выступил в Борисполе, отвечая на вопрос о телеканал NewsOne, который планировал провести 12 июля телемост с коллегами из "России1".

"Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться. Таким людям, как пан Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", – приводит слова Зеленского его официальный сайт.

Глава государства добавил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной рады.

"Никаких информационных монополий у нас не будет", – подчеркнул лидер нации.





Судя по всему, на Украине в самом разгаре предвыборная гонка и партии активно борются за голоса электората. Поскольку у команды Зеленского и Медведчука одни и те же сторонники – весь юго-восток страны – они перестали стесняться в методах агитации. Так, накануне Медведчук обвинил президента в том, что в вопросе проведения телемоста тот пошел на поводу у националистов и радикалов, которые угрожали сотрудникам NewsOne расправой, а активисты митинговали у здания телекомпании, забрасывая его файерами и оставляя на стенах и асфальте ругательные надписи, в том числе, в адрес русских (не россиян, а именно русских).

Своими последними шагами, поведением и высказываниями, например, отказом вести прямой диалог с руководством ДНР и ЛНР, экивоками в сторону Вашингтона, который якобы должен помочь остановить строительство "Северного потока-2", Зеленский уподобляется Петру Порошенко и теряет голоса избирателей.

Медведев встретился в Москве с украинскими политиками Бойко и Медведчуком. Обсудили выборы в Раду и поставки газа. Все согласны, что внятных сигналов от Зеленского пока так и не поступило pic.twitter.com/1CeCzKIV4t — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 10 июля 2019 г.

А между тем, оппозиционеры сегодня в очередной раз прилетели в Москву. Вместе с Медведчуком прибыли сопредседатели "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Лидер политсилы на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сказал, что без контактов с Россией достичь мира на Украине невозможно и выступил за налаживание межпартийных контактов с "Единой Россией".

"Это звено мирного диалога. Мир должен прийти на Украину, и мир может прийти в результате диалога, в результате прямого общения. И вот та форма, которая сегодня избрана, это действительно одно из звеньев такого диалога", – цитирует ТАСС Медведчука.

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Незалежной состоятся 21 июля.

