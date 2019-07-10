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Зеленский обвинил Медведчука в монополизации телевидения

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНаперекор "партии войны": Россия проведет телемост с Украиной
Лидер Незалежной напомнил оппозиционерам про идущую в стране войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не даст главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"  Виктору Медведчуку монополизировать украинское телепространство в то время, когда соборная находится в состоянии войны. С таким пассажем бывший комик выступил в Борисполе, отвечая на вопрос о телеканал NewsOne, который планировал провести 12 июля телемост с коллегами из "России1".

"Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться. Таким людям, как пан Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", –  приводит слова Зеленского его официальный сайт.

Глава государства добавил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной рады.

"Никаких информационных монополий у нас не будет", – подчеркнул лидер нации.

Виктор Медведчук. Фото: www.globallookpress.com

Судя по всему, на Украине в самом разгаре предвыборная гонка и партии активно борются за голоса электората. Поскольку у команды Зеленского и Медведчука одни и те же сторонники – весь юго-восток страны – они перестали стесняться в методах агитации. Так, накануне Медведчук обвинил президента в том, что в вопросе проведения телемоста тот пошел на поводу у националистов и радикалов, которые угрожали сотрудникам NewsOne расправой, а активисты митинговали у здания телекомпании, забрасывая его файерами и оставляя на стенах и асфальте ругательные надписи, в том числе, в адрес русских (не россиян, а именно русских).

Своими последними шагами, поведением и высказываниями, например, отказом вести прямой диалог с руководством ДНР и ЛНР, экивоками в сторону Вашингтона, который якобы должен помочь остановить строительство "Северного потока-2", Зеленский уподобляется Петру Порошенко и теряет голоса избирателей.


А между тем, оппозиционеры сегодня в очередной раз прилетели в Москву. Вместе с Медведчуком прибыли сопредседатели "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Лидер политсилы на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сказал, что без контактов с Россией достичь мира на Украине невозможно и выступил за налаживание межпартийных контактов с "Единой Россией".

"Это звено мирного диалога. Мир должен прийти на Украину, и мир может прийти в результате диалога, в результате прямого общения. И вот та форма, которая сегодня избрана, это действительно одно из звеньев такого диалога", – цитирует ТАСС Медведчука.

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Незалежной состоятся 21 июля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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