Высадившийся в Москве украинский "десант" оппозиционеров рассказал, как в Незалежной смотрят российское ТВ

Украино-российскому телемосту быть. Об этом сообщил член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" депутат Верховной рады Тарас Козак, который является владельцем телеканала NewsOne.

Отметим, что сегодня в Москву прибыла целая группа представителей политсилы, в том числе ее лидер Виктор Медведчук, а также сопредседатели партии Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

"Сегодня утром смотрел, что он (телемост) в пятницу состоится на российском телевидении", – сказал Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Спасибо вашим журналистам, которые эту тему не оставляют, потому что доля российского телевидения на Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят, люди видят правду, потому что хотели поговорить без политики", – цитирует "Интерфакс" владельца NewsOne.





Козак надеется, что украинские граждане в ходе внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля, дадут оценку "партии войны", а общение между народами Украины и России будет продолжено. Также он отметил, что сотрудников NewsOne, готовивших телемост, вызвали на допросы в Генпрокуратуру страны.

В свою очередь Бойко подчеркнул, что произошедшее с украинским телеканалом – это "реальная истерика остатка уходящей власти, представителей новой власти, националистов". По его мнению, в Киеве предпринимают попытки затормозить любой процесс, ведущий к налаживанию отношений с Москвой и остановке вооруженного конфликта в Донбассе.

"Вот это паразитирование на войне, оно еще продолжается и продолжается в худшем виде, когда запрещают и душат свободу слова", – заметил Бойко РИА "Новости" после переговоров с Медведевым.

Как указано в телепрограмме на сайте "России 1", премьерное шоу "Надо поговорить" заявлено в пятницу, 12 июля, в 18:00. В анонсе говорится, что ВГТРК пригласила российских и украинских участников отмененного киевской стороной телемоста в студию телеканала "Россия 1".

Напомним, в Незалежной разгорелся скандал из-за того, что местный NewsOne должен был совместно с российским госканалом провести в прямом эфире двухчасовой общение граждан обеих стран без участия политиков. Однако украинцы, отмечает URA.RU, вынуждены отказаться из-за угроз радикалов и националистов. Медведев назвал отмену телемоста "параноидальным поведением", а всю ситуацию вокруг этого – "юридическим фиглярством", пишет НСН.

