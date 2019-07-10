Автоколонна главы Донецкой области попала под обстрел

Погиб боец ВСУ

Под огонь в Донбассе попала машина губернатора Донецкой области Украины Павла Кириленко, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник. Чиновник не пострадал.

В результате обстрела один боец ВСУ погиб, а второй был ранен. Его доставили в больницу, говорится в сообщении Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook. По информации СМИ, Кириленко не согласовал свою поездку.

На инцидент оперативно отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал произошедшее "попыткой сорвать Минский процесс", передает пресс-служба лидера Незалежной.