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Разгневанный Зеленский приказал "жестко реагировать" на обстрелы в Донбассе

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Украинский лидер призвал главнокомандующего ВСУ усилить активность

После нападения на кортеж губернатора Донецкой области Украины глава Незалежной Владимир Зеленский пришел в ярость. Он приказал Генштабу активизироваться. 

Его начальнику – главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслану Хомчаку велено быстро и решительно отвечать на "провокации" в Донбассе. По словам Зеленского, бойцам Незалежной необходимо "максимально усилить активность подразделений" для разоблачения и обезвреживания диверсионных групп.

На "любые вооруженные провокации" против населения, солдат и офицеров, говорится на официальном сайте президента, следует "мгновенно и жестко реагировать".

Напомним, в селе Гранитное Донецкой области под огонь попала машина главы Павла Кириленко. Чиновник не пострадал. Погиб боец ВСУ, еще один был ранен. 

Зеленский назвал произошедшее "попыткой сорвать Минский процесс". Однако, заверил президент, она не удалась. 

"Расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решением – неизменная", – заключил украинский лидер. 

Ксения АНДРЕЕВА
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