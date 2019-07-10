Борьба за живучесть украинской ГТС продолжится после выборов в Раду

Наиболее перспективным сценарием для продолжения транзита российского газа через территорию Украины является создание газового консорциума. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе разговора с украинской делегацией, представляющей членов политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

При этом глава российского кабмина отметил, что обсудить газовые вопросы с Киевом можно будет после проведения внеочередных выборов в Верховную раду, когда появится потенциально новое правительство в Незалежной.

"Что же касается того, как двигаться, есть несколько вариантов. Один из них, может быть, самый простой – сохранить действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время для того, чтобы договориться более серьезно. Второй вариант, который мы никогда не отрицали, – это вариант консорциума", – цитирует ТАСС Медведева.





По его мнению, ранее этот вариант "был сверхполитизирован", однако в настоящее время "в силу понятных причин, и существования иных каналов поставки – "Турецкий поток" и "Северный поток" – естественно, эта политизация уже ушла в прошлое".

С его точки зрения, за последние годы на Украине сложилась "ситуация странная, абсурдная, дурацкая, когда потребители газа на территории не очень богатого государства платят на 25% больше, чем они могли бы платить", а "все упражнения отдельных руководителей газовой отрасли, которые этим занимаются, – абсолютно несостоятельны".

Премьер подчеркнул, что никакого реверса топлива в Незалежной не существует, и всем ясно, откуда и чей там газ "непонятно только, почему он на четверть дороже".





Медведева поддержал и сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко. Украинец считает, что именно консорциум, "который учел бы интересы России как поставщика, и стран ЕС – как потребителей", является наиболее реальным вариантом решения проблемы с ГТСУ. Бойко добавил, что для его страны это критически важный вопрос, а "времени осталось мало". Он сообщил, что есть договоренность с Москвой " о следующем раунде переговоров" по газу сразу после выборов в Раду.

Напомним, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Киеву удастся договориться о продолжении транзита российского топлива по украинской территории в сентябре, пишет РИА "Новости". "Мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос", – сказал лидер нации на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС, не уточнив, с кем он собрался вести переговоры.