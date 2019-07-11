В Незалежной Зеленского развернули бурную деятельность

Киевской верхушке не дает покоя северный сосед. Теперь вот на Украине додумались переименовать Россию.

По мнению советника нового президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никиты Потураева, РФ следует отмечать на картах как "Московию". Свое предложение он выдвинул в эфире Ukrkife.TV, сопроводив его наивным вопросим: "Что нам мешает?"

"Почему мы боимся? Это же все проактивная история. Можем вообще начать их на своих картах называть Московия," – цитирует соратника украинского лидера "Царьград".

Но на этом новаторские идеи не закончились. Помимо переименования страны Потураев предложил языковой "ребрендинг": мол, в Незалежной оставить русский язык, а в России – российский.

"Моя точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там – российский", – поделился "реформатор", – передает "ФедералПресс".

В Сети инициативы соратника Зеленского подняли на смех. Пользователи вынесли Украине приговор: страну ожидают "чудесные" 5 лет. (Орфография и пунктуация авторские).

"Когда кажется, что дно уже достигнуто, Укрлайф находит настолько гнусного ******* (нечистокровный либо незаконнорожденный потомок чистокровного родителя), что открываются новые низины...", – прокомментировал зритель.

В середине мая многонациональной Незалежной оставили один язык – украинский. Соответствующий закон подписал возглавлявший тогда государство Петр Порошенко. Уже почти два месяца во всех общественных местах жители страны-соседки разговаривают только на мове.