Ура-патриоты Незалежной препятствуют налаживанию отношений между россиянами и украинцами

Президент Украины Владимир Зеленский пошел на поводу у местных националистов, не поддержав журналистов и телеканал NewsОne, анонсировавший прямую линию с российскими коллегами и гражданами РФ на "России 1". Об этом заявил сегодня глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Я отношусь негативно не только к "радикалам", которые фактически вынудили господина Зеленского вести себя именно так. Его реакция является неправильной, поскольку президент не стал на защиту канала и журналистов от националистов, а выполнил то требование, которое они предъявили ему вечером после того, как прошел анонс о проведении телемоста", – сказал он в эфире Newsone.

По мнению Медведчука, такая форма общения между Москвой и Киевом могла бы многое дать простым гражданам наших стран, "потому что это был бы мост не политики и влияния на выборы, а людей, которые долгое время в своей истории общались и непосредственно вели общий образ жизни".

"Подобные инициативы способствовали бы восстановлению нормальных отношений и прекращению боевых действий на востоке Украины. Ведь это самое главное", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 2 июля в 18:00 телеканалы "Россия 1" NewsOne проведут телемост, где ведущими станут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Один лишь анонс мероприятия вызвал шквал негатива ряда политиков, журналистов и националистов Незалежной. Пан Зеленский после массового буйства своих разношерстных оппонентов окрестил телемост дешевым пиар-ходом перед выборами, который, с его точки зрения, разделит украинцев на два лагеря. Как будто они уже давно так не поделились.

В свою очередь, напуганные угрозами и акциями протеста у стен телекомпании, руководство NewsOne очень быстро пошло на попятную и отменило свое участие в общении с коллегами из России напрямую.

Как заметил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, "здесь повылазили все черти, такие, как Билецкий, которые понимают, что восстановление таких отношений – это самый краткий путь к прекращению конфронтации, это прекращение войны на Донбассе и восстановление нормальных отношений с Россией", приводит его слова "Подмосковье сегодня".



Однако Генпрокуратура Украины, не откладывая в долгий ящик,возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост.

