"Секту" бывшего президента заплевали в Сети

Экс-глава Незалежной Петр Порошенко снова стал всеобщим посмешищем. На сей раз поводом для издевательств послужила его предвыборная агитация в Прикарпатье.

На кадрах, которые взорвали соцсети, лидер партии "Европейская солидарность" выкрикивает сторонникам поочередно слова из его президентской гонки "армия", "язык", "вера". После каждого публика парирует: "Ес".

Порошенко при этом опускает сжатую в кулак руку локтем вниз. Помогает бывшему президенту вся его команда, в том числе супруга Марина.

"Давайте проверим! Еще раз! Армия! Ес! Нет-нет! Еще раз! Армия! Ес! Вира! Ес! Мова! Ес! Армия! Мова! Вира! Ес! Ес! Ес!"

– скандировали кандидат с избирателями.

Со стороны зрелище чем-то напоминает собрание сектантов. Своеобразная манера скандирования выступающего на сцене конфетного магната и его сторонников вызвала бурю эмоций в Сети. Интернет-пользователи не скупились на остроты. При этом фразы из категории "с ума сошел" являются самыми безобидными. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Боже пошли ему немножко ума. Позор на всю Украину", "Маразм высшей категории," "Тамаду заказывали?", "Ведущий детского утренника", "Да он больной на всю катушку", "А кричали что Зеленский клоун! Я катаюсь",

– не унимались пользователи Facebook.

Опозорился Порошенко во время предвыборной поездки в Хмельницкий, напоминает "Подмосковье сегодня". Однако освистанный экс-президент ответил обидчикам. Он пригрозил соотечественникам физической расправой.