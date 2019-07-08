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Экс-президент Украины Петра Порошенко освистали на родине, выкрикивая ему вслед слово "ганьба", что в переводе на русский язык означает "позор". Однако он не стал терпеть унижение и на следующий день ответил обидчикам.
"В следующий раз по морде получит, потому что добро должно быть с кулаками",
– пригрозил Порошенко во время встречи с избирателями, фрагмент которой размещен в Сети.
После этих слов пятому президенту Незалежной припомнили прошлые грехи и обиды. Первым делом – неравнодушие конфетного магната к горячительным напиткам.
"Опять бухой", "Батя совсем поплыл",
– предположили интернет-пользователи.
"Что он мелет?", "Вообще-то морда потрошенко удара просит. Хорошего с ноги", – откликнулись другие.
Кадры, где пятого президента гонят избиратели в Хмельницком словами "Иди отсюда", выложил накануне в Facebook бывший депутат Александр Онищенко. Визит прошел в рамках предвыборной кампании в Верховную раду.
Напомним, в апреле жители Украины избрали нового главу государства. Действующий лидер Петр Порошенко с большим отставанием проиграл шоумену Владимиру Зеленскому.
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