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Украинцы штурмуют здание "пророссийского" канала

Фото: www.globallookpress.com
Радикалы закидывают строение петардами и жгут под его стенами файеры

Массовый протест устроили националисты Незалежной. В опалу попал телевизионный канал NewsOne из-за намечавшегося телемоста. Позже его отменили из-за угроз работникам и их семьям.

Радикалы устроили бунт у стен здания, в которое одна за другой летели петарды. Всего собралось порядка трехсот мятежников. Они требуют закрыть NewsOne, а также ТК "112 Украина" за "пророссийскую пропаганду".

Как передает "Страна.ua", восстание сопровождает жизнеутверждающая музыка и зажженные файеры. За бунтарями присматривают бойцы Нацгвардии. 

Напомним, волну возмущений на Украине вызвало сообщение о телемосте между местным телеканалом NewsOne и российским ТК. Генпрокуратура страны возбудила дело о покушении на госизмену.

Двухчасовой диалог России и Украины "Надо поговорить" планировался на 12 июля. В качестве ведущих должны были выступить Андрей Малахов и Мария Ситтель.

Ксения АНДРЕЕВА
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