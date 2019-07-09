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Зеленский разрешит жителям Донбасса говорить на русском языке

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеМалахов обратился к Зеленскому с важной просьбой
Политик пошел на уступки властям ДНР

Владимир Зеленский во время беседы с журналистом "Украинских новостей" рассказал о получении особого статуса русского языка в ДНР и ЛНР.

По его словам, это может случиться сразу после окончания войны на востоке страны.

"Я думаю, что, когда прекратим войну, нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на котором они хотят",

сказал политик.

При этом Зеленский отметил, что проблем с употреблением русского языка на Украине нет и любой может говорить на нем.

"Я вот президент, и я говорю с вами как хочу", – с гордостью добавил президент на русском.

В апреле Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который обязывает использовать украинский язык практически во всех сферах жизни, напоминает РИА ФАН.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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