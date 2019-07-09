Малахов обратился к Зеленскому с важной просьбой

Представители "четвертой власти" не должны страдать, считает российской телеведущий

Андрей Малахов записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и разместил его в Сети.

"Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к гаранту конституции. Вы должны сделать все возможное, чтобы "слуги народа" – журналисты, четвертая власть, – а также члены их семей не пострадали", –

говорит Малахов в ролике, опубликованном на своей страничке в Instagram.

В эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" 7 июля было объявлено, что 12 июля состоится телемост Киев – Москва "Надо поговорить!". Планировалось, что трансляция пройдет совместно с украинским телеканалом NewsOne. В Москве ведущими должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов, а в Киеве – Василий Голованов и Елена Кирик.

Идея о проведении телемоста вызвала бурные протесты украинских политиков. Голованову и Кирик начали поступать угрозы со стороны националистов. радикалы также устроили беспорядки у здания, где расположен офис телекомпании NewsOne.



