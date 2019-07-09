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"Газпром" оставил "Нафтогаз" без инвесторов

Фото: www.globallookpress.com
Иностранные предприниматели не намерены терять миллиарды долларов

Стало известно, почему потенциальные инвесторы не спешат вкладываться в НАК "Нафтогаз Украины". Слишком велика вероятность, что российский концерн "Газпром" добьется пересмотра решения стокгольмского арбитража и отсудит у украинского партнера миллиарды долларов.

Если иск, который "Газпром" направил в арбитраж 14 июня 2019 г., будет удовлетворен, то "Нафтогазу" придется выплатить по нему около $2,1 млрд за невыбранный газ по контракту "бери или плати", пишет газета "Ведомости". Кроме того, Киеву придется забыть и про 11,5 млрд долларов, которые он требует от Москвы в качестве компенсации по транзитному соглашению.

Такой поворот дела в многолетней тяжбе "Нафтогаза" и "Газпрома" настолько вероятен, что украинская сторона была вынуждена предупредить об этом своих потенциальных инвесторов. Риск потери миллиардов описан в проспекте, который сопровождает выпуск еврооблигаций "Нафтогаза".

Фото: pixabay.com

В феврале 2018 г. Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогаза" к "Газпрому", присудив украинской компании выплату компенсации в размере 2,6 млрд долларов за сокращение объема транзита газа из РФ в Европу. Москва с таким вердиктом не согласилась и, в свою очередь, потребовала считать газовый контракт с Киевом аннулированным с 1 января 2018 года.

Николай ВИКТОРОВ
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