Трамп почувствовал "химию" Зеленского

Личной встречи двух президентов даже не потребовалось

Посол Украины в США Валерий Чалый опроверг сообщения о том, что лидер Незалежной Владимир Зеленский не может найти времени для визита к главе Белого дома Дональду Трампу. По словам дипломата, команды двух президентов работают, чтобы согласовать дату переговоров и их повестку

"Я думаю, это вопрос следующих месяцев, – сообщил Чалый в эфире "Голоса Америки", – в августе-сентябре визит должен быть полностью подготовлен".

В то же время посол убежден, что Зеленскому не нужно лично знакомиться с Трампом, чтобы хорошо сотрудничать. Дескать, у них прекрасно получается решать вопросы и по телефону.

"Ни президенту Зеленскому, ни Украине, ни Соединенным Штатам не нужна картинка, просто картинка двух президентов. Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений", – подчеркнул дипломат.

Ранее французский посол в Киеве Изабель Дюмон рассказала о возникшей "химии" между Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На прошлой неделе лидер Незалежной дал повод заподозрить себя в употреблении запрещенных препаратов.