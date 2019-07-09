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Трамп почувствовал "химию" Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЕвропейский союз отверг мольбы Украины о новых санкциях против России
Личной встречи двух президентов даже не потребовалось

Посол Украины в США Валерий Чалый опроверг сообщения о том, что лидер Незалежной Владимир Зеленский не может найти времени для визита к главе Белого дома Дональду Трампу. По словам дипломата, команды двух президентов работают, чтобы согласовать дату переговоров и их повестку  

"Я думаю, это вопрос следующих месяцев, – сообщил Чалый в эфире "Голоса Америки", – в августе-сентябре визит должен быть полностью подготовлен".

В то же время посол убежден, что Зеленскому не нужно лично знакомиться с Трампом, чтобы хорошо сотрудничать. Дескать, у них прекрасно получается решать вопросы и по телефону.

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

"Ни президенту Зеленскому, ни Украине, ни Соединенным Штатам не нужна картинка, просто картинка двух президентов. Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений", – подчеркнул дипломат.

Ранее французский посол в Киеве Изабель Дюмон рассказала о возникшей "химии" между Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На прошлой неделе лидер Незалежной дал повод заподозрить себя в употреблении запрещенных препаратов.

Николай ВИКТОРОВ
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