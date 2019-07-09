Европейцы не хотят ничего слышать про наказание за "Северный поток – 2"

В Киеве состоялся саммит "Украина-ЕС", на котором украинцам пообещали поддержку в "войне против России". Однако участвовавший в инициировании этого форума Петр Порошенко с сожалением отметил, что западные коллеги его партии "Европейская солидарность" не захотели вводить пакет "Азовских санкций".

Как рассказал бывший президент Незалежной, сторонам не удалось достичь главных, по его мнению, договоренностей. ЕС отказался усиливать санкции, несмотря на заявление Киева о задержанных за нарушение российской границы в Керченском проливе украинских моряках, которых Незалежная требует отпустить. Как отметил Порошенко, его партия подготовила пакет рестрикций "Азовские санкции" на случай, если Россия не отпустит военных на свободу, чтобы, как подчеркнул политик, у Европы был шанс соответственно отреагировать и наказать Москву.

"Санкции – это не инструменты наказания. Это фактор давления по обязательствам выполнения решений арбитража относительно украинских моряков, которые были выиграны в соответствии с моими директивами",

– гордо напомнил Порошенко в эфире телеканала "Украина", передает пресс-служба партии.

Однако экс-глава Украины посетовал, что итоговая декларация не затрагивает и вопрос "Северного потока – 2", против которого Киев активно выступает. Незалежная опасается, что из-за газопровода страна лишится возможности транспортировать российский газ. Хотя Москва не раз говорила о том, что готова продлить заканчивающееся 31 декабря 2019-го соглашение о транзите при конкурентоспособности украинской ГТС.

Стороны договорились провести следующий саммит ближайшей зимой. А также одобрили шаги по плану "Четырех союзов" – таможенному, энергетическому, шенгенскому и цифровому. Этот проект, по словам Порошенко, будет полезен простому народу. Люди получат свободу передвижения и бесплатный роуминг по всей Европе, страна – энергетическую безопасность, а также украинцы без проблем смогут транспортировать товары.

Порошенко также призвал правительство и президента страны Владимира Зеленского способствовать развитию отношений с ЕС.