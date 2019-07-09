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Зеленский остался без друзей в Евросоюзе

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Выборы в ЕС поставили Украину в невыгодное положение

Новое европейское руководство слишком далеко от проблем Украины, чтобы ради нее сохранять режим санкций в отношении России. С таким предупреждением выступило издание "Belsat".

Указывается, в частности, что главу Европейского совета поляка Дональда Туска в декабре сменит бельгиец Шарль Мишель, который будет возглавлять также и саммиты ЕС.

"Преемник Туска, бельгийский премьер Шарль Мишель – не менее профессиональный политик и тоже либерал. Но он неизмеримо дальше Туска в вопросах, которые касаются проблем востока и центра Европы", – отмечается в статье.

Шарль Мишель. Фото: www.globallookpress.com

Вообще, по мнению украинского автора, все будущее руководство ЕС "сместилось на запад и юг".

"Для нового главы европейской дипломатии, министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля вся российско-украинская проблема – куда более далекая история, чем для его предшественника, бывшей руководительницы итальянского МИД Федерико Могерини", – сокрушается автор.

Так что у нового главы Украины Владимира Зеленского союзников-русофобов в руководстве ЕС не осталось. И чтобы не допустить отмены санкций против РФ – а такой сценарий в статье  откровенно называют "неблагоприятным для Украины" – лидеру Незалежной придется постараться.

Накануне в Киеве состоялся саммит Украина-ЕС, в ходе которого украинской стороне не удалось добиться от европейцев поддержки по новому пакету рестрикций в адрес Москвы. 

Ранее стало известно, что команда Зеленского договаривается с администраций Белого дома о визите президента Украины в США. 

Николай ВИКТОРОВ
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