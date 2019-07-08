Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Европа накажет Россию из-за паспортов для Донбасса

Фото: Александр Река/ТАСС
В ЕС разочарованы действиями Москвы в плане обретения жителями региона российского гражданства

На Москву возложили особую ответственность за происходящее в Донбассе, в том числе из Киева раздалась очередная жалоба на выдачу российских паспортов жителям края в упрощенном порядке. Об этом сегодня говорил в украинской столице президент Европейского Совета Дональд Туск на брифинге по итогам саммита Украина-ЕС.

"Евросоюз готов и дальше поддерживать Минские соглашения, которые предусматривают и непризнание выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий… Абсолютно четко понятно, что Минские соглашения сейчас требуют, как никогда, полного выполнения всеми сторонами, Россия несет особую ответственность в этой связи", – цитирует "Обозреватель" поляка.

Туск заметил, что в Брюсселе готовы рассмотреть возможность непризнания наших документов, выданных жителям ДНР и ЛНР. По его мнению, данный шаг Москвы идет вразрез с минскими договоренностями.

Дональд Туск. Фото: www.globallookpress.com

"Мы осуждаем российские действия, дающие право гражданам Украины в районах, которые в настоящее время не находятся под контролем правительства, в упрощенном порядке подать заявление на получение российского гражданства... Мы готовы рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание таких российских паспортов", – констатировал Туск.

В середине июня Брюссель уже пугал Донбасс наказанием за гражданство РФ. Тогда Совет Европы выразил "крайнюю озабоченность" указом президента России Владимира Путина от 24 апреля, по которому жители Донбасса получили преференции в плане приобретения российских паспортов, и пригрозил отказом во въезд на территорию Европейского союза с такими документами.

В начале июля глава МИД  Канады Христя Фриланд сообщила, что Оттава не будет выдавать въездные визы жителям ДНР и ЛНР, у которых есть гражданство РФ. При этом канадка не раскрыла секрет, как местные власти смогут определить, есть ли у проживающих на неподконтрольной Киеву территории российские паспорта, когда они будут подавать в иммиграционную службу документы с трезубцем.

По данным Донецка, по состоянию на 3 июля уже выданы более 2 тыс паспортов Российской Федерации жителям ДНР, свыше 13 тыс человек подали документы для получения гражданства РФ, пишет РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Немцы раскрыли новую причину зависимости от "Северного потока – 2"

"Голубое" топливо в больших объемах срочно нужно Германии

Все понятно: в деле об отравлении Скрипалей нашли след Родченкова

В России распутали детективную историю вокруг экс-полковника ГРУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей