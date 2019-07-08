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На Москву возложили особую ответственность за происходящее в Донбассе, в том числе из Киева раздалась очередная жалоба на выдачу российских паспортов жителям края в упрощенном порядке. Об этом сегодня говорил в украинской столице президент Европейского Совета Дональд Туск на брифинге по итогам саммита Украина-ЕС.
"Евросоюз готов и дальше поддерживать Минские соглашения, которые предусматривают и непризнание выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий… Абсолютно четко понятно, что Минские соглашения сейчас требуют, как никогда, полного выполнения всеми сторонами, Россия несет особую ответственность в этой связи", – цитирует "Обозреватель" поляка.
Туск заметил, что в Брюсселе готовы рассмотреть возможность непризнания наших документов, выданных жителям ДНР и ЛНР. По его мнению, данный шаг Москвы идет вразрез с минскими договоренностями.
"Мы осуждаем российские действия, дающие право гражданам Украины в районах, которые в настоящее время не находятся под контролем правительства, в упрощенном порядке подать заявление на получение российского гражданства... Мы готовы рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание таких российских паспортов", – констатировал Туск.
В середине июня Брюссель уже пугал Донбасс наказанием за гражданство РФ. Тогда Совет Европы выразил "крайнюю озабоченность" указом президента России Владимира Путина от 24 апреля, по которому жители Донбасса получили преференции в плане приобретения российских паспортов, и пригрозил отказом во въезд на территорию Европейского союза с такими документами.
В начале июля глава МИД Канады Христя Фриланд сообщила, что Оттава не будет выдавать въездные визы жителям ДНР и ЛНР, у которых есть гражданство РФ. При этом канадка не раскрыла секрет, как местные власти смогут определить, есть ли у проживающих на неподконтрольной Киеву территории российские паспорта, когда они будут подавать в иммиграционную службу документы с трезубцем.
По данным Донецка, по состоянию на 3 июля уже выданы более 2 тыс паспортов Российской Федерации жителям ДНР, свыше 13 тыс человек подали
документы для получения гражданства РФ, пишет РИА "Новости".
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