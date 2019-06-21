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Украинцев с российскими паспортами развернут на границе

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Любимов Андрей
продолжениеМосква поставила Вашингтону жесткий ультиматум по визам
В ЕС допустили возможность непризнания документов РФ, выданных жителям Донбасса

Украинцам, получившим российское гражданство, могут закрыть въезд в Европу. Это произойдет в том случае, если в Евросоюзе откажутся считать полученные ими паспорта РФ действующими документами. Об этом предупредили в Совете Европы.

"Европейский совет выражает крайнюю обеспокоенность в связи с указом президента России от 24 апреля, который предусматривает упрощенную выдачу паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", – говорится в заявлении СЕ.

На прошедшей в четверг, 20 июня, встрече в Брюсселе главы государств и правительств ЕС отметили, что решение Кремля "противоречит духу и целям минских соглашений". Поэтому они будут "следить за ситуацией" и, если не удастся возобновить "переговоры с целью реализации минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами", предпримут новые шаги.

Фото: www.globallookpress.com

"Европейский совет … готов в тесной координации с международными партнерами рассмотреть дальнейшие меры, включая непризнание российских паспортов", – заявили в Брюсселе.

Перед этим лидеры ЕС продлили экономические санкции против России еще на полгода, обосновав это решение "недостаточным выполнением минских соглашений". Плюс на год продлили "крымские" санкции, причем процедуру провели "автоматически", без обсуждений.

Выдача паспортов РФ жителям ЛНР и ДНР началась 14 июня, напоминает "Вечерняя Москва". За документами новоявленных граждан РФ везут организованно на автобусах в Ростовскую область.

Николай ВИКТОРОВ
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