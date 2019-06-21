Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москва поставила Вашингтону жесткий ультиматум по визам

Фото: Утро.ру
США должны вновь открыть наши генконсульства

Россия готова пойти американцам навстречу в визовом вопросе. Но для этого нужно, чтобы власти Соединенных Штатов, создавшие критическую ситуацию, первыми сделали встречные шаги. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

Выступая в Центре международной торговли в городе Анкоридж на Аляске, дипломат отметил, что визовый вопрос является "серьезнейшей проблемой между США и Россией".

"Мы ждем каких-либо шагов от правительства США. Они могут и, как мне кажется, должны пересмотреть свое решение о закрытии генеральных консульств (России) на территории Соединенных Штатов. Я хотел бы сообщить вам, что в таком случае мы незамедлительно вновь откроем американские генконсульства на территории Российской Федерации. Мы готовы к встречным шагам",

цитирует Антонова ТАСС.

Дипломатический скандал между РФ и США вспыхнул в сентябре 2017 г., когда американские чиновники в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. В марте 2018 г. США объявили о закрытии генерального консульства РФ в Сиэтле, а также резиденции генконсула. В ответ на это было закрыто генеральное консульство США в Санкт-Петербурге.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Невиданное дело: Путин дважды прослезился на "Прямой линии"

Глава государства расчувствовался на ополченцах и старушке

Цепная реакция: американцев залихорадило после известий по делу МН17

Один за другим политики США начали указывать России, как ей следует поступить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей