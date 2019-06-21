Москва поставила Вашингтону жесткий ультиматум по визам

США должны вновь открыть наши генконсульства

Россия готова пойти американцам навстречу в визовом вопросе. Но для этого нужно, чтобы власти Соединенных Штатов, создавшие критическую ситуацию, первыми сделали встречные шаги. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.



Выступая в Центре международной торговли в городе Анкоридж на Аляске, дипломат отметил, что визовый вопрос является "серьезнейшей проблемой между США и Россией".

"Мы ждем каких-либо шагов от правительства США. Они могут и, как мне кажется, должны пересмотреть свое решение о закрытии генеральных консульств (России) на территории Соединенных Штатов. Я хотел бы сообщить вам, что в таком случае мы незамедлительно вновь откроем американские генконсульства на территории Российской Федерации. Мы готовы к встречным шагам",

– цитирует Антонова ТАСС.

Дипломатический скандал между РФ и США вспыхнул в сентябре 2017 г., когда американские чиновники в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. В марте 2018 г. США объявили о закрытии генерального консульства РФ в Сиэтле, а также резиденции генконсула. В ответ на это было закрыто генеральное консульство США в Санкт-Петербурге.