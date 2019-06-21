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Вашингтон планирует ввести санкции в адрес суверенного долга России

Фото: pixabay.com
Демократы задумали что-то страшное в отместку за американские выборы

Блок центристских демократов Палаты представителей США в пятницу поддержал ряд предложенных законопроектов, направленных на обеспечение будущих выборов в Соединенных Штатах и наказание Москвы за предполагаемое политическое вмешательство в 2016 году.

Так называемая группа демократов Blue Dog в своем заявлении, опубликованном на их веб-сайте, заявили, что эти меры расширят санкции в отношении России, в том числе в отношении ее суверенного долга, некоторых российских банков, кибер-сектора, инвестиций в наш СПГ для проектов за пределами РФ и в адрес различных лиц, действующих от имени президента страны Владимира Путина, сообщает Reuters.

"США должны ввести самые жесткие санкции против России за ее попытки вмешаться в выборы 2016 и 2018 годов, а также дополнительно координировать меры по сдерживанию будущих усилий России и других противников. Соединенные Штаты должны послать четкий сигнал миру, что любая попытка подорвать американскую демократию будет иметь быстрые и серьезные последствия. Защита наших выборов от иностранного влияния потребует комплексного подхода со стороны федеральных, региональных и местных органов власти, а также международного сообщества", – говорится в заявлении Blue Dog.

Когда именно предполагается внести в Конгресс подобный законопроект, не сообщается.

Также инициатива "Голубой собаки" предлагает усиление прозрачности в области политической рекламы и введение правила, которое обязывает все американские штаты использовать при голосовании бумажные бюллетени, а не электронные процедуры, потенциально являющиеся мишенью манипуляций со стороны хакеров.

Елена УСОВА
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