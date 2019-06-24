Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Конфликт в Донбассе затягивается специально, чтобы у Украины был повод требовать от Запада продления антироссийских санкций. Об этом заявил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
"Перспектива нормализации наших отношений с ЕС автоматически превращается в заложника доброй, а, скорее, недоброй воли киевских властей, которые не раз публично показывали свою незаинтересованность в выполнении Минских соглашений", – указал Приходько.
Он напомнил, что санкции против РФ были введены в 2014 г. на фоне событий на Украине, пишет РИА "Новости". С тех пор киевские власти старательно усложняют отношения РФ и ЕС, хотя Москва не является стороной внутриукраинского конфликта. Но санкции не выгодны странам Евросоюза, об этом все чаще говорят европейские политики и предприниматели.
"Видимо, должна накопиться какая-то критическая масса таких взглядов для того, чтобы официальная политика ЕС в отношении России изменилась в позитивную сторону. Остается рассчитывать, что здравый смысл и прагматизм рано или поздно восторжествует", – высказался Приходько.
Ранее лидеры ЕС продлили на полгода меры экономического воздействия на РФ, срок действия которых истекал 31 июля.
Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе
К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше