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Отношения России и ЕС стали заложниками властей Украины

Фото: www.globallookpress.com
Выполнение Минских соглашений противоречит интересам Киева

Конфликт в Донбассе затягивается специально, чтобы у Украины был повод требовать от Запада продления антироссийских санкций. Об этом заявил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"Перспектива нормализации наших отношений с ЕС автоматически превращается в заложника доброй, а, скорее, недоброй воли киевских властей, которые не раз публично показывали свою незаинтересованность в выполнении Минских соглашений", – указал Приходько.

Он напомнил, что санкции против РФ были введены в 2014 г. на фоне событий на Украине, пишет РИА "Новости". С тех пор киевские власти старательно усложняют отношения РФ и ЕС, хотя Москва не является стороной внутриукраинского конфликта. Но санкции не выгодны странам Евросоюза, об этом все чаще говорят европейские политики и предприниматели.

Фото: www.globallookpress.com

"Видимо, должна накопиться какая-то критическая масса таких взглядов для того, чтобы официальная политика ЕС в отношении России изменилась в позитивную сторону. Остается рассчитывать, что здравый смысл и прагматизм рано или поздно восторжествует", – высказался Приходько.

Ранее лидеры ЕС продлили на полгода меры экономического воздействия на РФ, срок действия которых истекал 31 июля.

Николай ВИКТОРОВ
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