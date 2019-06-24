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Путин продлил санкции против Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com
Ограничительные меры будут действовать в течение еще одного года

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому срок действия продовольственного эмбарго в отношении стран, которые ввели антироссийские рестрикции, продлится до 31 декабря 2020 года.

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Указ, как отмечает телеканал "360", вступает в силу с момента подписания. 

В 2014-м из-за воссоединения Крыма с Россией, как напоминает издание "Комсомольская правда", ряд европейских стран, а также США, Канада, Новая Зеландия и другие государства ввели ограничительные меры по отношению к РФ. В августе того же года лидер россиян издал указ, согласно которому Москва запретила ввоз ряда иностранных товаров, в том числе сельскохозяйственную продукцию.

Во время "Прямой линии", прошедшей в день продления Евросоюзом антироссийских санкций, Путин напомнил о том, что из-за рестрикций Европа потеряла 240 млрд долларов.

Эти ограничительные меры, срок которых увеличился на 6 месяцев, касаются товаров двойного назначения, финансового, энергетического и оборонного секторов. ЕС продлил и "крымские" санкции. 

Полина ИВАНОВА
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