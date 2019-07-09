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Украина арестует активы Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Суд вынесет решение о заморозке средств в ближайшее время

Следователи Госбюро расследований Украины направили в Генпрокуратуру страны запрос на арест всего движимого и недвижимого имущества завода "Кузня на Рыбальском", а также его акций по делу против экс-президента Украины Петра Порошенко. 

Как сообщает издание "Страна.ua", в распоряжении которого оказалась фотокопия ходатайства, после рассмотрения этим ведомством запрос направят в суд.

Завод некогда принадлежал Порошенко, а также его партнеру Игорю Кононенко. Они продали предприятие Сергею Тигипко за 300 миллионов долларов. Однако юрист Андрей Портнов заявил о том, что сделка была фиктивной и Порошенко отмыл доход, полученный преступным путем.

"Сделка проходила через офшорные компании, и мы понимаем уже всю комбинацию. Поэтому, если на основании нашей информации правоохранительные органы обратятся в суд, они могут уже поставить вопрос об аресте всех активов Порошенко",

говорил Портнов.

Директор ГБР Роман Труба ранее уже сообщал о том, что активы бывшего президента Незалежной арестуют, среди них был не только завод, но и телеканал "Прямой". Против Порошенко возбуждено восемь дел на Украине, в двух из которых речь идет об этих организациях.

Любопытно, что в начале июля Портнов заявил о том, что Порошенко снял со счетов 34 млн долларов. 

Полина ИВАНОВА
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