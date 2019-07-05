Килограммы долларов: Порошенко снял десятки миллионов наличными

Экс-глава государства очистил счета после проигрыша на выборах

Бывшему главе Незалежной Петру Порошенко срочно потребовались наличные. Много. За месяц он взял из принадлежащего ему Международного инвестиционного банка в Киеве 34 миллиона долларов. Об этом сообщил украинский юрист Андрей Портнов.

По данным Портнова, обналичивать средства Порошенко начал за три дня до инаугурации нового президента Владимира Зеленского. Покидающий кресло лидера политик 17 мая снял 1 млн долларов. И затем ходил в банк как на работу – практически каждый день.

Таким образом, к 18 июня у Порошенко на руках оказалось внушительное количество наличных денег – 34 млн долларов США, что составляет около 340 кг стодолларовых купюр.

"Теперь следствие должно будет также изучить, куда эти деньги ушли, – просто спрятал в другое место, спасая их от предстоящего ареста, или на подкуп избирателей, финансирование митингов и содержание подконтрольных СМИ и порохоботов", – написал Портнов в Facebook.

Юрист, по инициативе которого Государственное бюро расследований Украины уже проверяет несколько аспектов деятельности Порошенко, подал очередное заявление с требованием выяснить происхождение миллионов, которые бывший глава Незалежной держал на счетах, а сейчас обналичил.

"Планируем доказать, что эти деньги были украдены у государства и отмыты в офшорах", – заявил Портнов.

Ранее на Порошенко завели уголовное дела по подозрению в подделке документов.