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На Украине потеряли флешку с секретными документами по "Стене Яценюка"

Фото: www.globallookpress.com
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В Незалежной к дырявым заборам добавились дырявые карманы

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту утери флешки с секретной информацией по проекту строительства государственной границы с Россией "Европейский вал", более известной как "Стена Яценюка". Об этом сообщает телеканал NewsONE со ссылкой на материалы суда.

Как пишет издание, уголовное дело заведено по части 1 статьи 329 УК Украины "Потеря документов, содержащих гостайну". Отмечается, что электронный носитель с секретной информацией потерял Алексей Пегасин, который является директором компании-подрядчика  "Каунт Групп".

На флешке находился документ под названием "Рабочий проект Инженерно-техническое обустройство государственной границы, шифр: 388-21-15-5 (корректировка)".

На странице Telegram-канала "Черговий ООС" указывается, что в общей сложности существует пять экземпляров данного секретного протокола: два находятся в 1-м спецотделе капитального строительства Государственной пограничной службы, еще 2 – у Пегасина, а 1 экземпляр находится в проектном институте СБУ.

Арсений Яценюк. Фото: www.globallookpress.com

"Как по мне, так главным раскрытым секретом в этом деле является сам факт того, что проект "Стена" до сих пор жив, и на него идут средства из бюджета", – подчеркнул автор поста.

В свою очередь издание theБабель уточняет, что расследование пропажи ведется еще с января нынешнего года. Других деталей дела не раскрывается.

Ранее, 13 июня, специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Дарницкий районный суд Киева дело о хищении 16,6 млн грн при строительстве инженерно-технического заграждения на границе с Россией. Обвинения предъявлены трем должностным лицам Госпогранслужбы, трем директорам фирм-подрядчиков и двум посредникам. 

Напомним, инициатором возведения модернизированного забора вдоль всей российско-украинской границы является бывший премьер-министр Незалежной Арсений Яценюк. Идея у него возникла на фоне внутригражданского бардака в стране в 2014 году и вооруженного конфликта в Донбассе. Рубежи необходимо обустроить в Харьковской, Черниговской и Сумской областях на протяжении более 2 тыс. км. Весь проект оценивается в 4 млрд. гривен. В апреле 2019 г. пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян жаловался на нехватку денег на строительство "Стены".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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