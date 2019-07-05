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ООН предупредила о катастрофе в Донбассе из-за проблем с водоснабжением

Фото: www.globallookpress.com
Зеленский признал давно очевидный факт о плачевном состоянии инфраструктуры региона в результате обстрелов

Более трех миллионов жителей Донбасса находятся под угрозой лишится доступа к воде из-за эскалации внутриукраинского вооруженного конфликта. Об этом вещает американский телеканал CNN, опираясь на доклад ЮНИСЕФ, представленный в среду, 3 июля.

В детском подразделении ООН констатируют, что только с начала 2019 г. по причине обстрелов совсем или частично было остановлено водоснабжение для 3,2 млн человек. По данным ЮНИСЕФ, некоторые семьи, проживающие вблизи линии соприкосновения под Донецком, месяцами, а то и годами не имеют ни водопровода, ни электричества.

"С начала 2019-го в результате боевых действий почти 60 раз были повреждены объекты водоснабжения, усилив угрозу инфекционных заболеваний в районе с низким уровнем иммунизации. В 2018 году водоснабжение на востоке Украины нарушалось 89 раз", – цитируется в статье доклад организации.

В ЮНИСЕФ указывается, что обстрелы ограничивают возможность проведения необходимых ремонтных работ, а десятки рабочих на водных объектах получили ранения с начала конфликта.

Фото: www.globallookpress.com

"Когда отрезан или ограничен доступ, дети и их семьи часто не имеют выбора, кроме как полагаться на грязную воду и опасную канализацию", – сказала представитель организации на Украине Лаура Билл. Она добавила, что "это особенно опасно во время летней жары, которые мы наблюдаем в последнее время".

О проблеме с водой в шахтерском крае сегодня говорил и нагрянувший в Донбасс президент страны Владимир Зеленский. По его словам, нормальное водоснабжение в регионе является одним из "глобальных и критических вопросов".

Фото: www.globallookpress.com

"Я общался с премьер-министром (Владимиром Гройсманом), мы хотим на уровне нашего правительства и на законодательном уровне не дать возможности в принципе отключению от воды Донбасса. Мы подняли этот вопрос, сегодня он мне, буквально несколько минут назад, отчитался, сказал, что он на кабмине поставил этот вопрос "ребром". Я надеюсь, что это будет", – сказал Зеленский в Краматорске, трансляцию его выступления вел телеканал "112".

Напомним, коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса" была частично отключена от электроснабжения из-за долгов перед поставщиком ГП "Укринтерэнерго". По состоянию на 1 мая текущего года задолженность предприятия за потребленную электроэнергию составляет более 1,4 млрд гривен. Также есть долги в связи с оказанием услуг находящимся на неконтролируемой Киевом территории потребителям в ДНР и ЛНР – 1,4 млрд гривен.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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