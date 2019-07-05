Керченское фиаско моряков ВМСУ заставило американцев усиленно окапываться в Очаково

Вашингтон на фоне усиливающейся напряженности в отношениях между РФ и Украиной в Черном море решил модернизировать несколько украинских военно-морских баз, чтобы была возможность у американских и натовских военных кораблей причаливать всего в нескольких милях от российского Крыма. Об этом пишет портал Breakingdefense.

Речь идет об Очаковской военно-морской базе и военном объекте в Николаеве, расположенных в 40 милях от Одессы и менее чем в 100 милях к северо-западу от крымского побережья, указывается в статье. Финансируемые американцами работы включают в себя укрепление и модернизацию существующих судоремонтных предприятий и строительство пары совершенно новых центров морских операций, из которых ВМСУ и силы НАТО могут руководить учениями и координировать все действия флотов, утверждает портал.

Отмечается, что обновление баз началось после инцидента в ноябре прошлого года, когда российские военные корабли задержали три украинских судна в Черном море.



"Новые американские усилия на Украине, скорее всего, будут раздражать Москву", – совершенно справедливо подчеркивается в материале.

По мнению автора, проходящие сейчас в Черном море международные ежегодные учения "Си Бриз" и помощь США являются прямым ответом на наращивание военной мощи России в Крыму. Необходимо заметить, что российская сторона, конечно же, внимательно следит за действиями натовцев в соседней Незалежной. Если говорить о маневрах, то ВМФ РФ на фоне Sea Breeze-2019 сегодня начал учения своих кораблей.





Что касается базы "Очаково". Здесь американцы действительно усиленно трудятся уже на протяжении нескольких лет, сюда приезжали несколько строительных команд ВМС США. И работы еще далеко не завершены. В настоящее время на Украине находится подводная строительная группа, оценивающая состояние пирса.

"Задача заключается в том, чтобы была возможность использовать его для нас и союзнических войск, – сказал оперативный сотрудник группы, лейтенант Спенсер Булл.

Также его команда водолазов будет работать над укреплением существующих пирсов, составит схему морского дна, чтобы убедиться, что большие корабли смогут там причалить, и рассмотрит вопрос размещения плавучего дока.

