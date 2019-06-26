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Украинские правоохранители проводят обыски в доме Юрия
Бирюкова, который занимал должность советника при предыдущем президенте страны.
Об этом сообщила партия Петра Порошенко "Европейская солидарность",
от которой Бирюков баллотируется в парламент.
"Началось политическое давление на кандидатов от партии "Европейская солидарность". Что дальше? Волонтеров будут преследовать за то, что возили помощь нашим ребятам? А самих военных на Донбассе начнут обвинять в том, что они использовали оружие против врага?"
– говорится в сообщении, опубликованном на странице политической силы в Facebook.
Следственные мероприятия проходят в доме Бирюкова в селе Гатное Киево-Святошинского района Киевской области, передает Gazeta.ua. Их проводит Государственное бюро расследований. По словам народного депутата Виктории Сюмар, следователи "ищут какие-то подряды по определенным фирмам". Очевидно, обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищениях в Министерстве обороны Украины.
Позже на своем сайте "Европейская солидарность" назвала обыски у "известного волонтера и общественного деятеля" "циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам". Кроме того, действия правоохранительных органов – это "часть реванша, попытка расправы над теми, кто в первых рядах помогал Вооруженным силам Украины противостоять путинской агрессии", говорится в заявлении.
Юрий Бирюков был советником пятого президента Украины Петра Порошенко. В середине июня партия "Европейская солидарность" представила его под 32-м номером в списке партии на внеочередных выборах в Верховную раду.
Бирюков известен на Украине своей волонтерской деятельностью в Донбассе с первых дней боевых действий. Его организация "Крылья Феникса" обеспечивала военнослужащих на передовой касками и бронежилетами.
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