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К бывшему помощнику Порошенко нагрянули с обыском

Фото: www.globallookpress.com
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Следственные действия связали с выдвижением общественника в Верховную раду

Украинские правоохранители проводят обыски в доме Юрия Бирюкова, который занимал должность советника при предыдущем президенте страны. Об этом сообщила партия Петра Порошенко "Европейская солидарность", от которой Бирюков баллотируется в парламент.

"Началось политическое давление на кандидатов от партии "Европейская солидарность". Что дальше? Волонтеров будут преследовать за то, что возили помощь нашим ребятам? А самих военных на Донбассе начнут обвинять в том, что они использовали оружие против врага?"

говорится в сообщении, опубликованном на странице политической силы в Facebook.

Следственные мероприятия проходят в доме Бирюкова в селе Гатное Киево-Святошинского района Киевской области, передает Gazeta.ua. Их проводит Государственное бюро расследований. По словам народного депутата Виктории Сюмар, следователи "ищут какие-то подряды по определенным фирмам". Очевидно, обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищениях в Министерстве обороны Украины.

Юрий Бирюков. Фото: commons.wikimedia.org

Позже на своем сайте "Европейская солидарность" назвала обыски у "известного волонтера и общественного деятеля" "циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам". Кроме того, действия правоохранительных органов – это "часть реванша, попытка расправы над теми, кто в первых рядах помогал Вооруженным силам Украины противостоять путинской агрессии", говорится в заявлении.

Юрий Бирюков был советником пятого президента Украины Петра Порошенко. В середине июня партия "Европейская солидарность" представила его под 32-м номером в списке партии на внеочередных выборах в Верховную раду.

Бирюков известен на Украине своей волонтерской деятельностью в Донбассе с первых дней боевых действий. Его организация "Крылья Феникса" обеспечивала военнослужащих на передовой касками и бронежилетами.

Андрей ФИЛАТОВ
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