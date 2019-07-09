Только по-русски: лидер партии Зеленского выдвинул ультиматум

Мова оказалась заложницей большой политики

Говорить на русском языке, пока Крым не станет украинским, пообещал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Политик сделал публичное заявление после того, как вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от него ответить, считает ли он украинский язык государственной ценностью и почему дает интервью на русском.

"Пока у нас есть оккупированные территории на востоке государства и аннексирован Крым, я во время эфиров использую русский язык, чтобы никто не захотел приходить и меня здесь "защищать". У меня все неплохо как у человека, который говорит на русском", – заявил Разумков в эфире ICTV.

По мнению лидера "Слуги народа", украинский язык нужно развивать и больше использовать, но не тем способом, как прежние власти Незалежной, которые в этом деле предпочитали "кнут".

"Если мы говорим о популяризации языка, то надо было идти путем создания условий для того, чтобы сегодня более широко использовался государственный язык. Это не было сделано", – подчеркнул Разумков.

В мае 2019 г. экс-президент Незалежной Петр Порошенко подписал принятый Радой закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно мовы во всех сферах жизни.