Только по-русски: лидер партии Зеленского выдвинул ультиматум

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Говорить на русском языке, пока Крым не станет украинским, пообещал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Политик сделал публичное заявление после того, как вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от него ответить, считает ли он украинский язык государственной ценностью и почему дает интервью на русском.
"Пока у нас есть оккупированные территории на востоке государства и аннексирован Крым, я во время эфиров использую русский язык, чтобы никто не захотел приходить и меня здесь "защищать". У меня все неплохо как у человека, который говорит на русском", – заявил Разумков в эфире ICTV.
По мнению лидера "Слуги народа", украинский язык нужно развивать и больше использовать, но не тем способом, как прежние власти Незалежной, которые в этом деле предпочитали "кнут".
"Если мы говорим о популяризации языка, то надо было идти путем создания условий для того, чтобы сегодня более широко использовался государственный язык. Это не было сделано", – подчеркнул Разумков.
В мае 2019 г. экс-президент Незалежной Петр Порошенко подписал принятый Радой закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно мовы во всех сферах жизни.
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