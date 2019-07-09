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Только по-русски: лидер партии Зеленского выдвинул ультиматум

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Мова оказалась заложницей большой политики

Говорить на русском языке, пока Крым не станет украинским, пообещал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Политик сделал публичное заявление после того, как вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от него ответить, считает ли он украинский язык государственной ценностью и почему дает интервью на русском.

"Пока у нас есть оккупированные территории на востоке государства и аннексирован Крым, я во время эфиров использую русский язык, чтобы никто не захотел приходить и меня здесь "защищать". У меня все неплохо как у человека, который говорит на русском", – заявил Разумков в эфире ICTV.

Ирина Геращенко. Фото: www.globallookpress.com

По мнению лидера "Слуги народа", украинский язык нужно развивать и больше использовать, но не тем способом, как прежние власти Незалежной, которые в этом деле предпочитали "кнут".  

"Если мы говорим о популяризации языка, то надо было идти путем создания условий для того, чтобы сегодня более широко использовался государственный язык. Это не было сделано", – подчеркнул Разумков.

В мае 2019 г. экс-президент Незалежной Петр Порошенко подписал принятый Радой закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно мовы во всех сферах жизни. 

Николай ВИКТОРОВ
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