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Украинцы придумали слова для обозначения "российской агрессии"

Фото: www.globallookpress.com
Он предназначен для журналистов и политиков

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины разработали пособие для представителей власти, чиновников, общественных деятелей и СМИ. Новый словарь "АБВ... Вооруженный конфликт в терминах" создан на основе украинского законодательства, в полном соответствии международному праву.

В методичку вместилось более 100 обозначений. Ее пользователей научат, как правильно освещать тему "вооруженного конфликта" и рассказывать о "российской агрессии".

"Пособие содержит разъяснения терминологической базы международного гуманитарного права, но также в него включены и новую терминологию по вооруженного конфликта и российской военной агрессии. Важно отметить, что изложенная в пособии терминология опирается на украинское законодательство, сформированное уже после 2014-го года, и Международное гуманитарное право",

говорится на сайте министерства. 

По словам главы ведомства Вадима Черныша, словарь поможет понять сложную терминологию вооруженного противоборства. Пособие станет настольной книгой для тех, кто работает с информацией. Министр наивно полагает, что свод терминов способен продвинуть Незалежную к решению конфликта и возвращению "устойчивого мира". 

Ксения АНДРЕЕВА
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