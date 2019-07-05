Россия открыла "языковой фронт" против Украины

Киев опасается, что позиция Москвы найдет поддержку в ООН

Кремль выдвигает против Незалежной серьезные обвинения, чтобы разрушить ее репутацию на международной арене. Об этом заявил депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Виктор Еленский. По его мнению, попытки России защитить представителей проживающих на Украине национальных меньшинств от дискриминации, в частности, по языку, лишний раз демонстрируют, что Москва - "неприкрытый враг Киева".

"Россия беспокоится о вопросах, которые могли бы дискредитировать Украину. Потому они выдумывают разные поводы, чтобы атаковать Украину, идут на искусственные обострения", – цитирует Еленского "Обозреватель".

Особое возмущение нардепа вызвали нападки на закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По мнению Еленского, законопроект, возможно, первоначально и имел спорные моменты, но потом "прошел очень серьезную эволюцию" и на выходе стал "цивилизованным".

Москва же вцепилась в тему ущемления прав нацменьшинств, поскольку на Западе к этому вопросу очень чувствительны, объяснил нардеп.

"В Украине нет конфликта вокруг языка. Россия постоянно хочет найти этот конфликт и использует языковой фронт, чтобы уничтожить украинскую государственность", – заявил Еленский.

Ранее стало известно, что рассмотрение в Совбезе ООН российской заявки по поводу дискриминации нацменьшинств на Украине в связи с законом об использовании исключительно украинского языка, назначено на 16 июля. Постпред Киева при ООН Владимир Ельченко уже выразил протест. Он настаивает, что вопрос о языке "не влияет на поддержание международного мира и безопасности", передает РИА "Новости".

Ранее глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, изучив принятый Радой в апреле закон о языке, рекомендовала Киеву обеспечить справедливую защиту как государственному языку, там и языкам нацменьшинств.