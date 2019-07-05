Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россию рассмешили планы Киева по захвату Арктики

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЕвропа потребовала наказать виновных в бойне на Майдане
Нелепые фантазии украинских дипломатов никогда не воплотятся в жизнь

Киев не имеет ресурсов, необходимых для освоения Крайнего Севера. Единственная для него возможность участвовать в арктических программах в статусе партнера – восстановить нормальные отношения с нашей страной. Об этом заявил член Совета Федерации Игорь Морозов.

"Мне представляется, что посол (Украины в Норвегии) перепутал интересы Украины...  Фантазия о том, что Украина может быть каким-то игроком в Арктике – это то, что даже Зеленский придумать себе не может. Я полагаю, что продолжается пустая дипломатическая болтовня, характерная для украинской дипломатии",

сообщил сенатор в интервью RT.

По мнению Морозова, работа украинских специалистов над арктическими проектами возможна лишь "если Украина вновь когда-нибудь станет партнером Российской Федерации". При этом политик усомнился в том, что это произойдет "в обозримом будущем".

Фото: www.globallookpress.com

Ранее посол Украины в Осло Вячеслав Яцюк в ходе своего визита на архипелаг Шпицберген заявил, что Киев всерьез заинтересовался темой арктических исследований. "Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком", – приводит слова дипломата издание High North News.

Яцюк подчеркнул, что одной из целей его визита на северные острова было подтверждение намерений Незалежной активизировать сотрудничество с Норвегией по арктическим вопросам, передает Ura.ru.

Представители украинской власти не в первый раз за последние годы делают громкие заявления об участии Незалежной в амбициозных проектах. Так, в ноябре 2017 г. премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявлял, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики, напоминает РИА "Новости". Примерно в то же время занимавший пост президента страны Петр Порошенко объявил Украину космической державой.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Абсурд по-американски: как "пшик" обернулся реальными санкциями

Вашингтон не смущает ложь во имя собственной выгоды

Европа в ужасе: Киев обвинил "Газпром" в остановке транзита газа

Запад экстренно запасается голубым топливом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей