Нелепые фантазии украинских дипломатов никогда не воплотятся в жизнь

Киев не имеет ресурсов, необходимых для освоения Крайнего Севера. Единственная для него возможность участвовать в арктических программах в статусе партнера – восстановить нормальные отношения с нашей страной. Об этом заявил член Совета Федерации Игорь Морозов.



"Мне представляется, что посол (Украины в Норвегии) перепутал интересы Украины... Фантазия о том, что Украина может быть каким-то игроком в Арктике – это то, что даже Зеленский придумать себе не может. Я полагаю, что продолжается пустая дипломатическая болтовня, характерная для украинской дипломатии",

– сообщил сенатор в интервью RT.

По мнению Морозова, работа украинских специалистов над арктическими проектами возможна лишь "если Украина вновь когда-нибудь станет партнером Российской Федерации". При этом политик усомнился в том, что это произойдет "в обозримом будущем".

Ранее посол Украины в Осло Вячеслав Яцюк в ходе своего визита на архипелаг Шпицберген заявил, что Киев всерьез заинтересовался темой арктических исследований. "Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком", – приводит слова дипломата издание High North News.

Яцюк подчеркнул, что одной из целей его визита на северные острова было подтверждение намерений Незалежной активизировать сотрудничество с Норвегией по арктическим вопросам, передает Ura.ru.

Представители украинской власти не в первый раз за последние годы делают громкие заявления об участии Незалежной в амбициозных проектах. Так, в ноябре 2017 г. премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявлял, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики, напоминает РИА "Новости". Примерно в то же время занимавший пост президента страны Петр Порошенко объявил Украину космической державой.