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Европа потребовала наказать виновных в бойне на Майдане

Фото: www.globallookpress.com
О пострадавших в Донбассе тоже позаботились

Ситуация на Украине вызвала критику европейских экспертов по правам человека. В пятницу, 5 июля, глава Комитета по демократии и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарет Кинер Неллен представила доклад, в котором указано на вопиющие нарушения Киевом международных правовых норм.

В частности, в документе сказано, что до сих пор не найдены и не наказаны ответственные за гибель людей на Майдане в 2014 году. Отдельным пунктом вынесены события в Одессе, где 2 мая 2014 г. десятки людей сгорели заживо в Доме профсоюзов. Миссию ПА ОБСЕ "глубоко беспокоит", что расследование этого дела "далеко от завершения".

Значительная часть доклада посвящена ситуации в Донбассе. Европейские правозащитники призвали Украину возобновить выплату пенсий и других пособий жителям районов страны, не подконтрольных Киеву.

Фото: www.globallookpress.com

"Существует настоятельная необходимость, чтобы статус вынужденных переселенцев не был увязан с социальными выплатами. И то, и другое сейчас искусственно увязано между собой, что дискриминирует переселенцев и жителей неподконтрольных правительству районов", – приводит доклад ПА ОБСЕ ТАСС.

Отмечается, что документ подготовлен при участии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, имеющей возможность работать на линии разграничения в Донбассе, а также на территории ЛНР и ДНР. При этом представителями миссии ПА ОБСЕ украинская сторона ранее не дала разрешения на посещение самопровозглашенных республик.

Николай ВИКТОРОВ
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