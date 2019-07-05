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Доход без транзита: "Нафтогаз" рассчитывает нажиться на проблемах европейцев

Фото: www.globallookpress.com
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Украинская компания пригрозила пойти в суд, если контракт с "Газпромом" не будет продлен

Украине не стоит бояться прекращения транзита газа из России в Европу. По мнению исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко, украинская сторона в любом случае не останется в убытке. Если новый контракт с РФ не будет заключен, Незалежная пойдет в международный арбитраж "требовать компенсацию".

"На это у нас есть достаточно юридических оснований", – убежден Витренко.

Киевская компания делает все, чтобы сохранить поставки европейцам, но помешать этому "конструктивному подходу" может "политическая позиция" РФ, передает РИА "Новости" слова Витренко. Поэтому "Нафтогаз" уже готовится к тому, что с 1 января 2020 г. перекачки "голубого топлива" из РФ в ЕС по украинской ГТС не будет.

Фото: www.globallookpress.com

С суммой компенсации "утраченной выгоды" Киев скоро окончательно определится. А вот в проблемы европейских потребителей, которые зимой могут остаться без газа, глава "Нафтогаза" вникать не стал.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Предполагалось, что в это же время начнутся поставки по новому "Северному потоку-2". Однако благодаря усилиям противников проекта строительство газопровода затянулось.

Николай ВИКТОРОВ
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